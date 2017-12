Lavrov og Tillerson drøfter Nord-Korea

NTB utenriks

I en pressemelding etter at de to utenriksministrene Sergej Lavrov og Rex Tillerson tirsdag snakket sammen på telefon, sier det russiske utenriksdepartementet at de to har felles syn på Nord-Korea-temaet.

Likevel er Lavrov ikke enig i USAs trusler om militær intervensjon og ytterligere sanksjoner mot Nord-Korea. Han mener USA må innta en fredeligere tilnærming til forhandlinger.

I forrige uke stemte både Russland og Kina, som har god kontakt med regimet i Pyongyang, for et amerikansk forslag i Sikkerhetsrådet om å innføre nye økonomiske sanksjoner, inkludert restriksjoner på salg av olje.

USA innførte tirsdag sanksjoner mot ytterligere to nordkoreanske tjenestemenn på grunn av landets rakettprogram.

Begge de to tjenestemennene var nevnt i forrige ukes resolusjon i Sikkerhetsrådet. De er begge viktige personer i Nord-Koreas utvikling av ballistiske missiler.

(©NTB)