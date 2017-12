IS med video som skal vise krigere i Somalia 

NTB utenriks

I videoen, som ble lagt ut på nett mandag, oppfordrer IS til angrep mot «ikke-troende», samt angrep mot kirker og markeder. Det opplyser nettstedet SITE, som overvåker IS og andre ytterliggående islamistgrupper.

Videoen kommer få uker etter at USA for første gang bekreftet at de har begynt å gjennomføre droneangrep mot IS-tilknyttede krigere i Somalia.

IS har en liten, men voksende tilstedeværelse i Somalia, og mange av krigerne er tidligere medlemmer av ekstremistgruppen al-Shabaab.

USA har i flere år gjennomført droneangrep mot al-Shabaab.

(©NTB)