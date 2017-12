Tunisia innfører landingsforbud for Emirates-fly

NTB utenriks

Samferdselsmyndighetene i Tunisia sier at forbudet vil gjelde inntil flyselskapet fra De forente arabiske emirater «opererer flyene i samsvar med loven og internasjonale avtaler».

Mange tunisiske kvinner har klaget over at de fikk problemer med sitt visum og at reisen deres til Emiratene ble forsinket. Flyselskapet er også blitt beskyldt for å opptre rasistisk.

Emirates forklarte imidlertid mandag at de tok beslutningen etter å ha fått alvorlige sikkerhetssignaler om angivelige planer om at tunisiske kvinner eller kvinner med tunisiske pass som kom fra Irak eller Syria, planla terroraksjoner.

Emiratenes utenriksminister Anwar Gargash sa på Twitter at forbudet er midlertidig og skyldes sikkerheten.

Både menneskerettighetsgrupper og politiske partier har reagert sterkt mot flyselskapet, og en demonstrasjon var planlagt foran Emiratenes ambassade mandag.

