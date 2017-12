Mange drept i nye saudiledede angrep i Jemen

NTB utenriks

Angrepene var rettet mot mål i hovedstaden Sana og i Hodeida-provinsen lenger vest.

Øyenvitner forteller at koalisjonen gjennomførte fem bombeangrep mot en militærleir like vest for Sana. Ni mennesker ble drept der. I Hodeida ble åtte sivile drept i luftangrep rettet mot Houthi-mål, opplyser sykehuskilder.

Saudi-Arabia og flere andre sunnimuslimske land i regionen gikk inn i krigen i Jemen i mars 2015 i et forsøk på å få gjeninnsatt den internasjonalt anerkjente presidenten og slå ned Houthi-opprørerne, som saudierne mener står i ledtog med Iran.

Hodeida har vært hovedhavn for hjelpesendingene til Jemen, der 20,7 millioner mennesker ifølge FN er avhengig av nødhjelp utenfra og 7 millioner står på randen av hungersnød. I tillegg er opp mot 1 million smittet av kolera.

Utenlandske hjelpearbeidere fra FN og andre organisasjoner har reist fra Hodeida, og hjelpesendinger blir omdirigert til Aden, ifølge lokale kilder.

Tusenvis av sivile er siden krigen begynte drept, over 50.000 er såret, 3 millioner er drevet på flukt og skoler og sykehus er bombet i grus. Menneskerettighetsorganisasjoner anklager koalisjonen for krigsforbrytelser.

