Ringo Starr blir trolig adlet på nyåret

77-åringen kommer til å være på nyttårslisten over dem som blir adlet av Buckingham Palace, skriver blant annet avisen The Sun. Hvem som står på den adelige listen blir kjent til uka.

Sammen med de tre andre medlemmene av The Beatles fikk Ringo Starr – eller Richard Starkey som han egentlig heter – ærestittelen MBE i 1965. For 20 år siden – i 1997 – ble Paul McCartney adlet, og på nyåret kan også Ringo Starr sette Sir foran navnet sitt, skal vi tro britiske medier.

Ringo Starr var ikke en del av den opprinnelige besetningen i The Beatles. Han erstattet Pete Best som trommeslager i 1962. Foruten tiden med The Beatles, har han en lang solokarriere bak seg.

