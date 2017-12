Russisk aktivitet nær undervannskabler bekymrer NATO

NTB utenriks

I området finnes det viktige kabler for internett og annen datatrafikk mellom Europa og USA.

– Vi ser mer russisk undervannsaktivitet i nærheten av undervannskabler enn jeg tror vi noensinne har gjort tidligere, sier admiral Andrew Lennon, kommandør for NATOs ubåtstyrker, til Washington Post.

Frykten er at Russlands aktiviteter kan gi myndighetene i Kreml mulighet til å kutte eller overvåke datatrafikken direkte.

Det britiske luftforsvarets øverstkommanderende, Stuart Peach, er også blant dem som advarer om at Russlands virksomhet kan utgjøre en fare for de undersjøiske kablene, som er av stor betydning for global informasjonsutveksling og økonomi.

13 nye ubåter

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg advarer om den russiske undervannsaktiviteten. Han uttaler seg blant annet til Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

– Russlands ubåtaktivitet er på det høyeste nivået siden den kalde krigen, sier han, og peker på at landet har økt ubåtstyrken med 13 fartøy siden 2014.

Stoltenberg sier ubåtene utgjør en trussel mot den transatlantiske alliansen ved å åpne en mulighet for å svekke båndet mellom Europa og de nordamerikanske allierte.

– Vi er en transatlantisk allianse, og av den grunn må vi være i stand til å transportere styrker og utstyr over Atlanterhavet. For å gjøre det, må vi ha en sikker og åpen sjøvei, sier han.

Kommandosentral

For å møte den nye situasjonen planlegger NATO å åpne en kommandosentral for Atlanterhavet. En mer detaljert avgjørelse om saken skal tas neste år.

NATO-landene arbeider også for å styrke sine evner til anti-ubåt-krigføring og utviklingen av fly beregnet til formålet, skriver Washington Post.

Satsing på ubåter regnes som en god strategi for Russland som må klare seg med langt mindre ressurser enn sine rivaler, mener militære analytikere. Det kreves store ressurser for å spore bare en enkelt ubåt, og fartøyene kan utrustes med våpen som gir dem strategisk slagkraft.

Russiske myndigheter har ikke svart på avisas henvendelse om undervannsaktiviteten.

