Palestiner døde etter sammenstøt langs grensen til Gaza

NTB utenriks

Den 28 år gamle mannen ble skutt av israelske styrker under en protest forrige søndag mot USAs president Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Meldingen om dødsfallet lørdag kommer kort tid etter at to palestinere ble drept i nye sammenstøt langs Gaza-grensen fredag.

Ifølge AFPs opptelling har nå elleve palestinere blitt drept siden Trump 6. desember anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad og kunngjorde at han ville flytte USAs ambassade dit. Ni ble drept i sammenstøt med israelske styrker, mens to ble drept i et israelsk luftangrep mot Gaza.

