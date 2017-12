Koptisk kirke angrepet i Egypt

NTB utenriks

Angrepet er det siste i en rekke rettet mot den koptisk kristne minoriteten i Egypt. En gruppe demonstranter samlet seg utenfor kirken etter fredagsbønnen, og kirken ble deretter stormet, opplyser bispedømmet i Atfih.

Demonstrantene som ropte fiendtlige slagord og krevde at kirken ble revet, ødela inventaret og angrep kristne på innsiden før sikkerhetspersonell kom til stedet og jagde dem vekk.

Bispedømmet opplyser at de skadde ble brakt til et sykehus i nærheten. Presseansvarlig Yehnes Youssef sier lørdag at tre personer ble skadd og har fått behandling.

Kirken i Giza like utenfor Kairo har ennå ikke fått godkjenning av den egyptiske staten, men har likevel vært i virksomhet i 15 år. Bispedømmet opplyser at de har søkt om tillatelse i tråd med en lov fra 2016 som regulerer kirkebygging.

Lokale egyptiske myndigheter nekter ofte å godkjenne bygging av nye kirker, i frykt for protester fra muslimske grupper. Kristne bygger derfor noen ganger kirker ulovlig, eller etablerer kirker i andre bygninger.

Kristne utgjør omkring 10 prosent av Egypts hovedsakelig muslimske befolkning.

