Uganda fjerner aldersgrensen for presidenter

Mange frykter at endringen betyr at Museveni planlegger å bli sittende som president til han dør. Onsdagens vedtak i nasjonalforsamlingen betyr uansett at han kan stille til gjenvalg i 2021. Museveni har ledet Uganda siden 1986 da han tok makten ved militærets hjelp. Han er allerede en av Afrikas lengstsittende ledere.

Mange ugandere uttrykker sinne og frustrasjon på sosiale medier etter vedtaket.

– Det er en mørk dag og et steg tilbake mot katastrofe, sier historiker Mwambutsya Ndebesa ved Makerere-universitetet.

Hvis Museveni blir gjenvalgt i 2021, kan han komme til å bli sittende i to femårsperioder, det vil si fram til 2031. Da vil han være 87 år gammel og ha 45 år bak seg som president. Museveni har tidligere uttalt at han forakter afrikanske ledere som ønsker å bli sittende på overtid, men i dag hevder han at uttalelsen var myntet på ledere som ikke er demokratisk valgt.

De siste ukene har han dessuten skrevet om sine helsevaner på Twitter og blant annet fastslått at han ikke har tid til å bli syk.

Musevenis kritikere anklager ham for å bruke sikkerhetsstyrkene til å trakassere sine politiske motstandere. Hans viktigste rival, Kizza Besigye, er blitt pågrepet hundrevis av ganger siden 2001.

