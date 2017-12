Trump nærmer seg skattetriumf

NTB utenriks

Vedtaket blir den første store seieren for president Trump i Kongressen siden han tiltrådte i januar, etter at blant annet forsøket på å oppheve Barack Obamas helsereform endte i dramatisk nederlag.

Resultatet av avstemningen i Senatet rett etter midnatt natt til onsdag var 51–48. Alle de republikanske senatorene stemte for, mens alle de demokratiske stemte mot.

Det var tilløp til spenning på forhånd siden kreftsyke John McCain ble innlagt på sykehus, men republikanerne klarte å få med seg alle de øvrige republikanske senatorene.

–Senatet i USA har nettopp godkjent det største skattekuttet og den største reformloven i historien. Den går til Representantenes hus tidlig i morgen for endelig avstemning. Hvis den blir godkjent, blir det pressekonferanse ved Det hvite hus rundt klokken 13 (lokal tid), skriver USA-president Donald Trump på Twitter.

Går greit gjennom

Reformen ble også godkjent til stor jubel i Representantenes hus med 227 mot 203 stemmer tirsdag, men de må gjennomføre en ny avstemning som følge av tre endringer som ble gjort i Senatets versjon.

Tolv republikanere fra delstater der skattenivået er høyt og vanlige skattebetalere ikke får full nytte av reformen, stemte imot, men det var ikke nok til å true det republikanske flertallet.

Dermed er det ventet at reformen vil passere greit igjennom også der, ettersom disse endringene anses for å være formaliteter. Det ser dermed ut til at den første store endringen i amerikansk skattelovgivning på 31 år er et faktum.

Protester

Selv om republikanerne i Senatet feiret høylytt da reformen ble vedtatt, kunne man også høre høylytte protester utenfor bygningen.

– Drep denne loven, ikke drep oss, ropte flere av dem som hadde samlet seg utenfor Senatet og i galleriet i Senatet før avstemningen.

Senatets majoritetsleder Mitch McConnell er imidlertid ikke bekymret.

–Klarer vi ikke å selge dette til det amerikanske folk, burde vi finne oss ny jobb, sier han.

Viser at de kan styre

Republikanerne mener at vedtaket blir viktig foran mellomvalget til Kongressen neste år for å vise at de er i stand til å styre landet effektivt når de har både presidenten og flertall i begge Kongressens kamre.

Hittil i år har de knapt fått noe igjennom fordi flertallet er så knapt at det bare skal et par frafall til for at vedtak blir nedstemt. Fiaskoen med helsereformen var det mest spektakulære.

Republikanerne mener at de enorme skattekuttene for næringslivet vil føre til økt vekst som i sin tur vil bidra til flere jobber.

– Nyt dette og skap mange vakre jobber, tvitret Trump kort før reformen ble vedtatt, og senator Rob Portman sa at beviset for at reformen er vellykket, blir å se på lønnsslippene neste år.

Bruke for alt det er verdt

Demokratene på sin side forventer at det blir de som tjener på skattereformen når det går opp for vanlige amerikanere hvor lite de får igjen i skattekutt i forhold til de rikeste blant dem Trumps egen familie. De planlegger å bruke den for alt den er verdt i valgkampen neste år.

Demokratene mener som de fleste økonomer at skattekuttene for de rikeste og for næringslivet ikke vil bidra til særlig mer investering og mer vekst, og at resultatet tvert imot blir en kraftig økning av budsjettunderskuddet i årene framover.

Ifølge uavhengige forskere vil underskuddet vokste med 1.500 milliarder dollar over de neste ti årene på grunn av reformen, men dette kan senkes til 1.000 milliarder om den økte veksten på 0,3 prosent som republikanerne forventer, tas i betraktning.

