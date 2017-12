Regelrot forsinker Trumps skattereform

NTB utenriks

Demokratenes innvendinger innebærer også at Senatet må stemme over en ny versjon av den foreslåtte skatteloven der de tre punktene er fjernet.

Deretter må forslaget gjennom en ny avstemning i Representantenes hus, som etter planen finner sted onsdag, ifølge amerikanske medier. Årsaken er at teksten i lovforslaget må være helt likt når det stemmes over i Kongressens to kamre før det kan sendes videre til president Donald Trump for en endelig godkjenning.

Skattereformen ble tidligere tirsdag vedtatt i Representantenes hus, og det var ventet at Senatet ville følge etter få timer senere.

Det er fortsatt ventet at avstemningen i Senatet vil finne sted natt til onsdag norsk tid, mens avstemningen i Representantenes hus er ventet midt på dagen.

Den nye loven er den største skattereformen i USA på 30 år.

Heiet fram av Trump

President Donald Trump har heiet fram sitt forslag fra sidelinjen i Det hvite hus, ivrig etter å få satt sin første store lovendring ut i livet.

Republikanerne jublet og applauderte da pakken som vil kutte skatten med nær 1.500 milliarder dollar over en tiårsperiode, gikk igjennom. Resultatet fulgte stort sett partilinjene og ble vedtatt med 227 mot 203 stemmer.

– Dette var et løfte som ble gitt. Dette er et løfte som ble holdt, erklærte lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan.

Når skattepakken omsider er ferdigbehandlet på Capitol Hill etter elleve måneder med juridiske hindringer og politisk tautrekking, havner den på bordet til presidenten i Det hvite hus.

Trump var ikke sen med å sende sine gratulasjoner til de republikanske lederne via Twitter og «alle de storartede republikanerne i Representantenes hus som stemte for å kutte skatten din!".

– Som Frankenstein

Demokratene planlegger å bruke skatteendringene i sin valgkamp neste år. Partiets politikere i Senatet la ut avstemningsresultatene på videoskjermer ved lunsjtider tirsdag.

– Denne regningen kommer tilbake for å hjemsøke dem, som Frankenstein gjorde, sa Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Den nye skatteloven vil redusere bedriftsbeskatningen fra 35 prosent til 21 prosent. Toppskatten for den enkelte skattyter blir senket fra 39,6 prosent til 37 prosent.

Skattenivået på 1.000 dollar per barn dobles, med opptil 1.400 dollar i mulig skatteavslag for familier som skylder lite eller ingen skatt.

