Pussy Riot-medlem pågrepet etter protest ved kontorene til russisk etterretningstjeneste

NTB utenriks

"Gratulerer med dagen, bødler!» sto det på plakaten som Aljokhina stilte opp med utenfor FSB-bygningen i Moskva onsdag.

Samme dag feiret russisk sikkerhetstjeneste sitt hundreårsjubileum, i tillegg til at 20. desember er den offisielle merkedagen for ansatte i sikkerhetstjenesten.

Aljokhina sier til nyhetsbyrået Interfax at hun er blitt anklaget for å ha deltatt i en ulovlig folkeansamling. En annen aktivist, Olga Borisova, og to fotografer ble også pågrepet.

Begge kvinnene ble stanset av politiet da Aljokhina forsøkte å feste plakaten til inngangen, opplyser en annen opposisjonsaktivist til nyhetsbyrået AFP.

Ajokhina og de to andre medlemmene i Pussy Riot ble pågrepet i 2012 etter at de hadde fremført en «pønkebønn» i Frelseskirken i Moskva. To av dem ble sittende fengslet i to år.

Pussy Riot har siden blitt oppløst som band ettersom de to kvinnene i stedet har engasjert seg sterkt for fangers rettigheter og andre kunstprosjekter.

