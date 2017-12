EU foreslår overgangsperiode til 31. desember 2020 

NTB utenriks

– Kommisjonens standpunkt er at det vil være logisk at den varer til 31. desember 2020. Grunnen er at dette er varigheten til EUs inneværende langtidsbudsjett, sier EUs sjefforhandler Michel Barnier.

EUs nåværende langtidsbudsjett løper fra 2014 til 2020.

Storbritannia har vært med på å vedta dette og har lovt å ta sin del av kostnadene ut perioden. Ved å avslutte overgangsperioden når langtidsbudsjettet utløper, slipper EU å ta hensyn til Storbritannia når neste langtidsbudsjett skal vedtas.

Storbritannias statsminister Theresa May har tidligere foreslått en overgangsperiode på rundt to år etter brexit. Storbritannia forlater EU ved midnatt 29. mars 2019.

