Britisk visestatsminister presset til å gå av etter granskning

NTB utenriks

Ifølge statsministerens kontor går Green av etter at en granskning har avdekket at han har brutt god skikk.

Han skal ved to anledninger ha kommet med «villedende» og «unøyaktige» uttalelser i forbindelse med anklagene om at politiet fant pornografisk materiale på hans PC i Underhuset i 2008.

– Jeg aksepterer at jeg burde vært klar i mine uttalelser til pressen om at politijurister snakket med mine advokater i 2008 om pornografi på datamaskinene, og at politiet tok det opp med meg i en telefonsamtale i 2013, skriver Green i avskjedsbrevet, som ble offentliggjort onsdag kveld.

Greens avgang er nok et hardt slag for statsminister Theresa May. I november mistet hun både forsvarsminister Michael Fallon og bistandsminister Priti Patel.

Green har vært en av hennes nærmeste medarbeidere. Han steppet inn som fungerende statsminister ved behov og støttet May i de vanskelige brexit-forhandlingene.

May beklager dypt

Ifølge May ba hun Green gå av etter at granskningen konkluderte med at han ikke hadde vært åpen om pornografi-saken.

– Samtidig som jeg kan forstå den betydelige belastningen du er påført som følge av noen av anklagene som har vært rettet mot deg de siste ukene, vet jeg at du deler mitt ønske om å innfri de høye kravene som offentligheten stiller til landets ministre, skriver May.

Men hun beklager også dypt at Green må gå av.

– Det er med dyp beklagelse og med stor takknemlighet for dine bidrag i mange år at jeg har bedt deg om å trekke deg fra regjeringen og har akseptert din avgang, heter det videre.

Tok kvinne på kneet

I brevet skriver May også at Green har erkjent at han fikk en kvinnelig journalist til å føle ubehag, ifølge Sky News.

Det er frilansjournalisten Kate Maltby (31) som har hevdet at Green strøk henne over kneet mens de satt i en bar for to år siden, og at han sendte henne en ladet tekstmelding etter at en avis trykket et bilde av henne i korsett.

Når det gjelder denne saken, trekker granskningsrapporten ingen konklusjoner.

Green har de siste årene vært både justisminister og arbeids- og pensjonsminister. Etter valget i sommer ble han utnevnt til statsråd ved statsministerens kontor.

Han har tidligere vært journalist i BBC, Channel 4 og The Times.

(©NTB)