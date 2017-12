17 pågrepet for menneskesmugling i Serbia og Kroatia

NTB utenriks

Pågripelsene har skjedd som resultat av en flere uker lang felles operasjon mellom serbisk og kroatisk politi, opplyser serbisk politi i en uttalelse.

Ifølge uttalelsen ble 82 migranter fra Afghanistan, Iran og Irak fraktet ulovlig over grensen fra Serbia til Kroatia. Migrantene skal ha betalt 1.500 euro hver, noe som tilsvarer i underkant av 15.000 kroner.

Anslagsvis 4.500 flyktninger og migranter oppholder seg for tiden i Serbia der de håper å kunne ta seg videre nordvestover til andre europeiske land. Mange betaler menneskesmuglere for å ta dem over de tungt bevoktede grensene til Ungarn og Kroatia, Seribias nærmeste EU-naboer.

Flyktningene lever i svært kummerlige kår, og mange sover ute under åpen himmel i vinterkulden.

