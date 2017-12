Tenåring løslatt etter synagoge-angrep i Göteborg

NTB utenriks

– Beviset mot ham har blitt svekket og det finnes ikke lengre grunnlag for fortsatt varetekt, skriver påtaleansvarlig Stina Lundqvist i en pressemelding tirsdag.

18-åringen er fortsatt mistenkt for grov mordbrann, og etterforskningen av ham fortsetter.

En 21 år gammel mann som er mistenkt i samme sak, er fortsatt i varetekt.

Det var lørdag 9. desember at en gruppe personer kastet brannbomber inn på gårdsplassen ved synagogen i Göteborg. Kraftig regnvær dempet brannen og det ble ingen skader verken på folk eller eiendom. Rundt 20 ungdommer deltok på et arrangement i et forsamlingshus ved siden av.

En tredje person ble også pågrepet, men løslatt tirsdag i forrige uke.

Svenske politikere reagerte med sjokk og avsky etter brannbombeangrepet. Også kristne og muslimske organisasjoner fordømte angrepet, og folk viste sin støtte ved å feste blomster og papphjerter på gjerdet utenfor synagogen.

Hendelsen førte til skjerpet sikkerhet ved de tre synagogene i Stockholm. Også i Malmö ble sikkerheten skjerpet etter at det fredag 8. desember ble ropt drapstrusler mot jøder under en demonstrasjon i kjølvannet av USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

Mandag i forrige uke ble det kastet to brannbomber mot kapellet ved det gamle jødiske gravstedet i den sørsvenske byen.

