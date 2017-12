Solidaritetskampanje for såret baby i syriske Øst-Ghouta

NTB utenriks

Lille Karim er bare noen uker gammel, men har allerede mistet et øye og fått hodeskader i to ulike angrep mot beleirede Øst-Ghouta utenfor Damaskus.

Aktivister har nå startet kampanjen Solidaritet med Karim i et forsøk på å få oppmerksomhet om situasjonen i den opprørskontrollerte enklaven, der nesten 400.000 mennesker lever i ytterste nød og daglige flyangrep.

Karim ble først såret i et granatangrep mot et marked i slutten av oktober. Moren hans ble drept, og selv mistet han et øye.

Ti dager senere, etter at han var utskrevet fra sykehus, trengte granatsplinter seg gjennom taket på huset der han bor.

Selv om FN gjentatte ganger har varslet om den enorme nøden som sivilbefolkningen i Øst-Ghouta er rammet av, har verdens oppmerksomhet vært laber.

Beleiringen og blokaden har vart i fire år, og i dag er ett av åtte barn i området akutt underernært, ifølge FN.

Tryglet om evakuering

Det er nå tre uker siden at FN erklærte at krisen var akutt. Samtidig ba FNs spesialrådgiver Jan Egeland om at 500 syke og sårede mennesker måtte bli evakuert umiddelbart. Minst ni personer hadde da dødd fordi de ikke fikk reise til sykehus som ligger bare en kort kjøretur unna. Siden har ingenting skjedd.

– Det ville vært utrolig hvis de ikke kan åpne for en enkel evakuering av hovedsakelig kvinner og barn, en 40 minutters kjøretur til Damaskus by, sa Egeland da.

Situasjonen kan på mange måter sammenlignes med Øst-Aleppo i fjor, men da var krigen i Syria på topp i nyhetsbildet. Etter at president Bashar al-Assad med russisk hjelp har fått et stort overtak i krigen, og IS er drevet ut fra Raqqa og andre byer, er interessen i stor grad blitt borte.

Mangler det meste

Befolkningen i Øst-Ghouta mangler nå både mat, medisiner og brensel, samtidig som været blir stadig kaldere. Flere innbyggere har brukt sosiale medier til å beskrive situasjonen, men så langt har effekten vært liten.

De siste ukene har både blokaden blitt skjerpet og angrepene kommet hyppigere.

Mandag ba den tyske regjeringen om at beleiringen av den opprørskontrollerte enklaven må opphøre.

– I stedet for å hjelpe, sulter regimet mennesker ut og bomber dem daglig med luftangrep og artilleri, også sykehus og skoler blir angrepet, skriver utenriksdepartementet i Berlin i en kunngjøring.

Tyskland anklager regimet for å bruke den samme «kyniske og umenneskelige taktikken» som i Aleppo og mange andre byer i Syria. I kunngjøringen blir det også understreket at Tyskland anser Russland som en av Assad-regimets viktigste støttespillere.

I slutten av november foreslo Russland en to dager lang våpenhvile i Øst-Ghouta, men det så ikke ut til å gjøre noen forskjell. Angrepene og blokaden fortsatte som før.

(©NTB)