Republikanernes skattelov klar til godkjenning

NTB utenriks

Alt tyder på at loven som blir president Donald Trumps første egentlige seier i Kongressen, blir vedtatt, trass i at et titall republikanere fra delstater med høy skatt, er imot. Republikanerne har et flertall på 24 i Huset.

Senatet ventes å stemme over forslaget senere tirsdag eller onsdag. Republikanerne har i siste liten sikret seg støtte fra fire usikre republikanske senatorer, og det er liten tvil om at forslaget blir vedtatt også der.

Alle demokrater i begge kamrene vil stemme imot loven.

Republikanerne håper at loven blir vedtatt i tide til at Trump kan signere den før jul.

Loven er den største reformen i USAs skattelovgivning på flere tiår. Trump sier den vil føre til skattekutt for alle amerikanere, men Demokratene sier den første og fremst tjener de rikeste, og at vanlige folk bare får minimale kutt.

(©NTB)