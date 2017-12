Palestinerne håper på hjelp fra Kina og Russland 

NTB utenriks

Etter at president Donald Trump ensidig anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad, har Abbas fastslått at USA ikke lenger kan spille noen rolle som megler i konflikten.

Ifølge Saleh Raafat, som er med i den palestinske delegasjonen som har reist til Moskva, har Abbas bedt dem om å presse kinesiske og russiske ledere til å støtte israelsk-palestinske fredssamtaler.

– Vi er nå i Russland, og noen av oss vil reise til Beijing for å gi det samme budskap om betydningen av å finnet en internasjonal fadder for en fredsprosess under FN-fanen, sa Raafat til AFP tirsdag.

Fredsprosessen mellom Israel og Palestina har vært lagt på is siden 2014.

