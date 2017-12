OSSE: Opptrapping av kamphandlinger i Øst-Ukraina

NTB utenriks

Ertugrul Apakan, leder for observatørkorpset fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Ukraina, sier at antall brudd på våpenhvilen i Øst-Ukraina økte med 35 prosent i forrige uke sammenlignet med uken før.

Ifølge lokale medier har det vært kraftige granatangrep og utbombede hus på begge sider av frontlinjen denne uken.

Kampene mellom russisk-støttede opprørere og ukrainske regjeringsstyrker i Øst-Ukraina har krevd over 10.000 menneskeliv, halvparten av dem sivile, siden de brøt ut i 2014.

(©NTB)