Merkel: Staten sviktet i oppfølgingen av pårørende etter julemarked-angrep

NTB utenriks

Merkel sier at hennes møte med de pårørende har fått henne til å innse «svakhetene i vår stats støtte til dem som er berørt av terrorisme».

Uttalelsen falt tirsdag, på årsdagen for angrepet mot et julemarked i Berlin der tolv personer ble drept og over 50 såret da en 24 år gammel tunisier som hadde fått avslag på sin asylsøknad, kjørte ned ofrene på Breitscheidplatz.

Merkel ble kritisert for måten de pårørende ble fulgt opp på. I en offentlig granskingsrapport heter det at erstatningsbeløpet på i underkant av 100.000 kroner til hver av de pårørende var for lavt, og at enkelte av de pårørende ikke fikk vite at en av deres kjære var blitt drept før det var gått tre dager. Andre fikk tilsendt regning for obduksjon.

Mandag møtte Merkel pårørende og snakket med hver og én av dem.

Også president Frank-Walter Steinmeier mener myndighetenes oppfølging viste svakheter. I en tale tirsdag for å markere angrepet og for å avduke et minnesmerke, viste Steinmeier til kritikken fra pårørende og fra dem som ble såret, og sa at de følte seg sviktet over manglende støtte fra regjeringen.

– Mange av dem som ble etterlatt og de som ble såret, har følt seg sviktet av staten etter angrepet. Da den uforståelige volden begynte å sige inn i våre hverdagsliv, framsto myndighetenes svar mindre støttende og troverdig, og i økende grad merkelig kaldt og avsondret, sa Steinmeier.

(©NTB)