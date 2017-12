May med høye ambisjoner for handelsavtalen med EU

NTB utenriks

May deltok tirsdag i det første regjeringsmøtet om handelsavtalen som EU og Storbritannia nå skal forhandle om.

Her avviste hun ifølge en talsmann å kopiere EØS-avtalen og Norges forhold til EU ettersom hun mener den ikke er «demokratisk bærekraftig».

– Det innebærer at man automatisk vedtar alle EUs regler uten å ha noen innflytelse, sa Mays talsmann tirsdag.

Han opplyser at May i stedet mener at Storbritannia bør jobbe for "«en betydelig mer ambisiøs avtale enn EUs avtale med Canada».

May ønsker at Storbritannia skal forlate EUs indre marked og tollunion, samtidig som hun vil ha «et dypt og spesielt økonomisk partnerskip» med EU-landene.

EUs sjefforhandler har imidlertid varslet at britene ikke bør regne med at avtalen vil omfatte finanssektoren, der britene er en av Europas dominerende aktører.

Regjeringsmøtet ble holdt fire dager etter at EU-ledere godtok den første delavtalen med Storbritannia, som handlet om betingelsene for brexit og prisen britene må betale for å tre ut av unionen,

