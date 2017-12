Macron viste fram Stoltenbergs yndlingsgraf 

NTB utenriks

– Tillat meg å vise deg et dokument som generalsekretæren har gitt meg, sa Macron til NTB da han møtte pressen sammen med Stoltenberg i Paris tirsdag.

Så løftet han opp et ark med en graf som ligger Stoltenbergs hjerte nær. Den viser hvordan forsvarsbudsjettene har utviklet seg i andre NATO-land enn USA.

– Som du ser, har bidragene vært økende siden 2015, påpekte Macron.

Opptrappingsplan

Etter mange år med kutt har nemlig Europa og Canada begynt å øke forsvarsbudsjettene igjen. Bare i 2017 ligger de an til å øke med 4,3 prosent.

Frankrike er allerede NATOs tredje største bidragsyter, og landet vil fortsette å øke pengebruken år for år, ifølge Macron. Målet å nå 2 prosent av bruttonasjonalprodukt innen 2025.

– Vi tar vår del av ansvaret, sa presidenten.

Ifølge ham vil Frankrike forbli et uavhengig og krevende, men også pålitelig medlem av alliansen.

Vil ha EU-forsvar

Macron har samtidig gått i bresjen for sterkere forsvarssamarbeid innenfor rammene av EU.

Blant prosjektene han har foreslått, er en europeisk intervensjonsstyrke og et felles europeisk forsvarsbudsjett. Samtidig har Frankrike vært en pådriver for prosjekter som EUs nye forsvarsfond og PESCO, en forsvarsklubb der 25 av EUs medlemsland har gått sammen for å samarbeide tettere.

Stoltenberg sier han ikke er urolig for at planene skal bli så ambisiøse at EU til slutt fortrenger NATO.

– Det er bare ett område der Frankrikes ambisjoner bekymrer meg, og det er når det gjelder håndball, sa han spøkefullt på pressekonferansen med Macron, lettere bitter over damelagets tap i helgen.

Advarer mot konkurranse

Bak lukkede dører har Stoltenberg likevel brukt tid på å presisere hvor grensene går for NATO.

EUs forsvarsprosjekter må styrke den europeiske søylen i NATO. De må ikke bli noe alternativ til alliansen, insisterer generalsekretæren.

– Det som er viktig, er at dette er noe som utfyller NATO, og ikke noe som konkurrerer med NATO. Det er EU-landene selv veldig opptatt av. Hvis det blir konkurranse mellom EU og NATO, vil det være som å konkurrere med seg selv. Det gir ingen mening, sier Stoltenberg til NTB.

– Vi må bare passe på at dette skjer på en slik måte at vi samarbeider og utfyller hverandre, sier han.

Vil ikke ha overlappende strukturer

Stoltenberg er spesielt opptatt av to ting. Det første er at EU ikke må begynne å bygge opp kommandostrukturer som overlapper med NATOs kommandostruktur.

– Det vil være sløseri med ressurser. Det vil skape uklarheter i ansvarsforhold. Og det vil svekke vår evne til å forsvare Europa. Det er ikke slik at to halvgode kommandostrukturer utgjør én god, forklarer Stoltenberg.

Det andre er at EUs styrker og våpensystemer også må være tilgjengelig for NATO.

– Vi har ikke råd til å ha to parallelle sett med styrker og to parallelle sett med kommandostrukturer. Det er mitt veldig tydelige budskap til EU, sier han.

