Macron slår tilbake mot Assad 

NTB utenriks

– Hvis det er noen som har vært i stand til å bekjempe Daesh, så er det den internasjonale koalisjonen, sa Macron da han møtte pressen sammen med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Paris tirsdag.

– Alle andre har vært tvetydige. Alle har hatt sine egne prioriteringer og har gått etter politiske motstandere i stedet for terroristene, sa han.

Daesh er et annet navn på ekstremistgruppen IS i Syria og Irak.

Uttalelsen var svar på et utspill fra Assad om at Frankrike har fremmet terror i Syria helt siden konflikten brøt ut, og at Frankrike derfor ikke har noen rett til å bedømme fredsprosessen i landet.

Macron beskriver fredsprosessen som fullstendig fastlåst. Ifølge ham er et hovedproblem at den syriske opposisjonen ikke har vært skikkelig representert i samtalene.

– Personlig er jeg overbevist om at vi ikke kan få en bærekraftig politisk løsning uten Syria og syrerne. Syria er ikke bare Assad, sa Macron.

Men også Assad må ha en plass ved bordet, vedgikk han.

– Jeg er realistisk. Assad vil sitte der, sa Macron.

Den franske presidenten sa i helgen at kampen mot IS i Syria trolig vil være vunnet innen utgangen av februar.

Han venter at Assad vil bli sittende etter at IS er bekjempet fordi han beskyttes av Russland og Iran.

(©NTB)