Laveste handelsunderskudd på tre år i USA

NTB utenriks

Den såkalte current account-balansen, som inkluderer utenrikshandel, utenlandsinvesteringer og andre inntekter til USA, var 19 prosent mindre enn kvartalet før.

President Donald Trump har lovet å redusere USAs underskudd i handelen med utlandet ved å angripe det han kaller urettferdig handelspraksis, som han sier har kostet USA millioner av arbeidsplasser i industrien.

Det reduserte underskuddet er en følge av økt eksport av industrivarer, passasjerfly og telekommunikasjonsutstyr, blant annet som følge av en svakere dollar.

Trump mener at handelsunderskuddet er tegn på økonomisk svakhet og dårlige handelsavtaler, som han beskylder handelspartnere som Kina for å utnytte.

Men mange økonomer mener underskuddet skyldes at amerikanerne forbruker mer enn de produserer, og at import er nødvendig for å fylle gapet.

