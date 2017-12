Kun Senatet gjenstår for Trumps skattereform

NTB utenriks

Vedtaket ble gjort med 227 mot 203 stemmer tirsdag kveld norsk tid. Forslaget ble deretter sendt videre til behandling i Senatet, der det var ventet å bli godkjent noen få timer senere.

Både Senatet og Representantenes hus har tidligere godkjent hver sin versjon av Trumps skattereform. Nå ser det ut til at kompromissforslaget kan gå gjennom i begge kamrene i Kongressen slik at det til slutt kan signeres av Trump.

Republikanerne har flertall både i Representantenes hus og Senatet, men flere republikanere har nølt med å stille seg bak forslaget.

Alle demokrater i begge kamrene var på forhånd ventet å stemme imot loven.

Store skattekutt

Loven er den største reformen i USAs skattelovgivning på flere tiår. Trump sier den vil føre til skattekutt for alle amerikanere, mens Demokratene mener at den først og fremst tjener de rikeste, og at vanlige folk bare får små kutt.

Reformen innebærer kraftige kutt i selskapsskatten, i tillegg til at skattefradraget for amerikanere flest øker. Uavhengige eksperter har imidlertid konkludert med at det er de rikeste som får mest glede av reformen, mens middelklassen og lavinntektsfamiliene får mer moderate kutt.

Protester fra galleriet

– Vi leverer et skatteopplegg som skaper flere arbeidsplasser, mer rettferdige skatter og høyere lønnsutbetalinger til amerikanere over hele landet, sa republikaneren Kevin Brady fra Texas i forbindelse med vedtaket.

Debatten ble flere ganger avbrutt av demonstranter som ropte fra galleriet.

Reformen er upopulær blant mange amerikanere, og Demokratene planlegger å gjøre den til en sak under neste års kongressvalg.

Mens republikanerne har et flertall på 24 i Representantenes hus, er overtaket knappere i Senatet. Få timer før avstemningen ble det imidlertid klart at fire usikre republikanske senatorer ville stemme sammen med resten av partiet.

Resultatet vil etter alt å dømme være klart natt til onsdag norsk tid.

