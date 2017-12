FN: Over 130 sivile drept i saudiledede angrep i Jemen 

NTB utenriks

– Vi er dypt bekymret for den nylige økningen i sivile dødstall i Jemen, som er et resultat av kraftigere luftangrep fra den saudiledede koalisjonen, sier Rubert Colville, talsmann for FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR).

Minst 136 sivile er drept og 87 såret i løpet av en periode på ti dager, ifølge OHCHR. Angrepene er gjennomført mot Sanaa, Saada, Al Hudaydah, Maarib og Taez.

Den 4. desember drepte houthi-opprørere ekspresident Ali Abdullah Saleh, og siden er luftangrepene trappet kraftig opp.

FNs menneskerettighetssjef Zeid Ra'ad Al Hussein uttalte mandag at partene i krigen i Jemen ser ut til å kunne gjøre hva som helst uten å risikere å bli straffet. Han sa også at de fleste som blir drept, blir rammet av angrep utført av den saudiledede koalisjonen.

Saudi-Arabia og flere andre sunnimuslimske land i regionen gikk inn i krigen i Jemen i mars 2015 i et forsøk på å få gjeninnsatt den internasjonalt anerkjente presidenten og slå ned houthi-opprørerne, som saudierne mener står i ledtog med Iran.

(©NTB)