Sør-Sudans president forfremmer krigsforbrytere

NTB utenriks

General Marial Chanuong er utnevnt til operativ sjef for hæren i Sør-Sudan, general Santino Deng Wol har fått posten som øverstkommanderende for landets bakkestyrker, og general Gabriel Jok Riak er utnevnt til viseforsvarssjef, melder Reuters.

Human Rights Watch kaller forfremmelsene for et slag i ansiktet, men president Salva Kiir forsvarer dem og hevder at anklagene mot de tre mennene er falske.

FNs sikkerhetsråd satte de tre generalene på sanksjonslista i 2005.

Chanuong anklages for å ha ledet styrker som ifølge FN «ledet an i nedslaktingen av sivile nuere i og rundt hovedstaden Juba» i desember 2013, blant dem hundrevis som ble kastet i massegraver.

Soldater under Wols kommando drepte ifølge FN barn, kvinner og gamle under en militæroffensiv i 2015, mens Riak anklages for å ha brutt en våpenhvile i 2014.

Titusenvis av mennesker er drept siden 2013 da president Salva Kiir sparket visepresident Riek Machar og de to mobiliserte sine respektive folkegrupper, dinka og nuer, til kamp.

Mer enn 2 millioner mennesker har siden flyktet til nabolandene, nærmere 2 millioner er på flukt i eget land, og 1,2 millioner mennesker står nå på randen av en sultkatastrofe.

(©NTB)