Nigeria med storaksjon mot Boko Haram

Ifølge forsvarsledelsen i landet er over 400 tatt til fange av regjeringsstyrker under en to uker lang operasjon mot flere øyer i Tsjadsjøen. 167 av fangene er Boko Haram-krigere, 67 er kvinner og 173 er barn.

Mange opprørere ble også drept i operasjonen, opplyser oberst Onyema Nwachukwu, som ikke vil oppgi antallet.

57 andre opprøre er tatt til fange andre steder det nordøstlige Nigeria de siste to ukene, og alle vil bli plassert i militære fangeleirer som nå huser tusenvis av mennesker.

Minst 20.000 mennesker er drept siden Boko Haram grep til våpen nord i Nigeria i 2009. Konflikten spredte seg etter hvert til nabolandene Kamerun, Tsjad og Niger.

Opprørsgruppen anklages for drap på over 2.000 sivile og medlemmer av sikkerhetsstyrkene i Kamerun, og tusenvis av andre er tatt til fange og bortført, ifølge tankesmia International Crisis Group (ICG).

Nigerias president Muhammadu Buhari hevdet for ett år siden at Boko Haram var «knust», men opprørsgruppa har gjennomført enn rekke angrep og aksjoner siden.

