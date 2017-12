AP: Trump snakker usant om møter med kvinner  

NTB utenriks

Associated Press har faktasjekket den amerikanske presidentens påstand om at han aldri har møtt kvinnene som har anklaget ham for trakassering, og nyhetsbyrået konkluderer med at den er lite troverdig.

To av kvinnene var med i Trumps TV-show «The Apprentice», og det foreligger foto av Trump sammen med flere av de øvrige som har anklaget, skriver AP.

En av kvinnene som anklager Trump for seksuell trakassering, og som Trump nekter for noensinne å ha møtt, er en journalist i People magazine som han har latt seg intervjue av.

Trump hevdet i en Twitter-melding i forrige uke at det utelukkende var snakk om fabrikkerte anklager fra kvinner han aldri har møtt.

Presidentens talskvinne Sarah Huckabee Sanders hevdet senere at han snakket om tre av kvinnene, men Trump gjorde i Twitter-meldingen ikke noe forsøk på å skille mellom kvinnene som har stått fram med anklager mot ham.

