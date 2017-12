Unilever selger margarin for 66 milliarder kroner

NTB utenriks

Unilever har mottatt et bindende tilbud fra KKR om kjøp av virksomheten, heter det i en uttalelse fra selgeren fredag.

Unilever avviste et bud fra den amerikanske matgiganten Kraft Heinz om å kjøpe hele selskapet for rundt 1.183 milliarder kroner tidligere i år. Siden kunngjorde Unilever at de ville selge ut margarindriften som et ledd i en omstruktureringsplan. Den omfatter merker som Flora, Blue Band og Rama.

Avtalen ventes å bli sluttført innen midten av 2018, forutsatt at den godkjennes av myndighetene.

Unilever eier over 400 husholdningsmerker, deriblant Dove, Knorr og Lipton og har rundt 169.000 ansatte verden rundt. Det multinasjonale industrikonsernet ble dannet da den nederlandske margarinprodusenten Margarine Unie og den britiske såpefabrikken Lever Brothers slo seg sammen i 1930.

(©NTB)