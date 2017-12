Tillerson holder døra på gløtt for Nord-Korea

NTB utenriks

I FNs sikkerhetsråd fredag anklaget Tillerson samtidig Kina for å undergrave omverdenens forsøk på å legge press på Nord-Korea, ved å eksportere olje til landet. Han kritiserte også Russland for la nordkoreanere jobbe under slavelignende forhold i landet.

Sikkerhetsrådet var samlet for å diskutere konflikten med Nord-Korea, som nylig hisset på seg omverdenen ved å prøveskyte nok en langtrekkende rakett.

Tidligere i uka kom Tillerson med en åpen invitasjon til Nord-Koreas ledelse og tilbød betingelsesløse forhandlinger. I Sikkerhetsrådet fredag modererte han invitasjonen noe.

– Nord-Korea må gjøre seg fortjent til en plass ved forhandlingsbordet, sa han.

– Kaster bort tiden

President Donald Trump slo i oktober fast at Tillersons forsøk på å bringe Nord-Korea til forhandlingsbordet var bortkastet.

– Jeg har sagt til Rex Tillerson, vår vidunderlige utenriksminister, at han kaster bort tiden med å forsøke å forhandle med den lille rakettmannen. Spar på kreftene, Rex, vi skal gjøre det som er nødvendig, tvitret Trump da.

– President Donald Trumps syn på Nord-Korea er ikke endret, het det i en kunngjøring fra Det hvite hus onsdag.

Støtter Tillerson

USAs spesialutsending til Nord-Korea, Joseph Yun, understreket fredag behovet for dialog med Kim Jong-uns regime i Pyongyang.

– Det er svært vanskelig å vite hvilke intensjoner de har uten at vi har en dialog med dem, sa Yun.

– Vi er åpne for dialog. Og vi håper at de vil gå med på dialog, sa han.

