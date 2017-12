Theresa May fikk applaus på EU-toppmøtet 

NTB utenriks

I innlegget rettet May en takk til de øvrige stats- og regjeringssjefene. De takket henne tilbake, og så klappet alle i hendene, forteller en diplomatkilde. Applausen var et uttrykk for lettelse, forklarer Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen.

– Det var en spontan glede over at det nå er gjort så store framskritt i forhandlingene at vi kan gå videre til fase to, sier han.

Fredag fortsetter toppmøtet uten at May får være med. Det er ventet at de øvrige stats- og regjeringssjefene i EU da vil gjøre et formelt vedtak om å åpne fase to av forhandlingene om brexit. Enigheten om å gå videre kommer etter et halvår med vanskelige forhandlinger der det er vilkårene for selve skilsmissen som har stått i sentrum.

Fase to vil også omfatte diskusjoner om overgangsordninger og framtidige avtaler om handel og samarbeid innenfor forsvar og sikkerhet. Disse forhandlingene ventes å bli langt vanskeligere enn diskusjonene i fase én.

– Vi har hatt veldig gode diskusjoner, sa May på vei ut fra toppmøtet.

– Nå ser jeg fram til diskusjonene vi skal ha om framtidige handelsforbindelser og framtidig sikkerhetssamarbeid, sa hun.

