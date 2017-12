Seks barn døde i kollisjon mellom tog og skolebuss i Frankrike

NTB utenriks

To elleve år gamle jenter døde fredag av skadene, opplyser en politikilde.

Torsdag mistet fire tenåringer livet i ulykken i landsbyen Millas, nær Perpignan. De var alle 12 og 13 år gamle. I tillegg ble 18 skadd, blant dem 14 barn. Det var rundt 20 elever i alderen 11–15 år om bord på bussen.

Skolebussen ble truffet av et tog ved en overgang. Det var 25 personer om bord på toget. Ingen av dem ble skadd.

Togene pleier å kjøre forbi overgangen i 80 kilometer i timen. Politiet etterforsker nå årsaken til ulykken. Philippe Vignes sier på vegne av lokalmyndighetene i Pyrenees-Orientales at det er uklart om bommen som skal hindre kjøretøy i å kjøre over sporene når tog kommer, var åpen eller stengt. Videre har det vært meldinger om at batteriene i den automatiske porten nylig skal ha blitt stjålet, forklarer han.

– Det er motstridende rykter. VI må være svært forsiktige, sier Vignes.

