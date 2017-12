Ryanair-julestreik avverges trolig fordi selskapet åpner for fagforeninger

NTB utenriks

– Å anerkjenne fagforeninger vil være en betydelig endring for Ryanair. Men vi har levert radikale endringer før, sier Ryanairs toppsjef Michael O'Leary i en uttalelse fredag.

– Juleflygninger er svært viktige for våre kunder, og vi ønsker å fjerne enhver tvil og bekymring for at de kan bli stanset av en flygerstreik, framholdt Ryanair-sjefen.

Han tilbyr samtaler med representanter for flygerforbund i Storbritannia, Tyskland, Italia, Spania og Portugal, og håper dette vil mildne streikeklare flygere.

Varslet historisk streik

Det irske lavprisselskapet er kjent for ikke å anerkjenne fagorganisasjoner som forhandlingsmotpart, noe som innebærer at selskapets ansatte ikke omfattes av tariffavtaler som er vanlig i andre flyselskaper. Mange av Ryanair-flygerne har opprettet enkeltmannsforetak.

Ryanair-flygere med base i Italia hadde varslet en fire timers streik mellom klokken 13 og 17 fredag, og flygere i flere andre land var ventet å følge opp med aksjoner neste uke.

Det er første gang i Ryanairs historie at selskapet har risikert streik i flere europeiske land.

Avlyser

Men fredag formiddag kunngjorde Italias største fagforening for flygere, ANPAC, at streiken blant deres Ryanair-flygere i Italia skulle avlyses.

Fagforeningen begrunner beslutningen med at Ryanairs ledelse har åpnet for å anerkjenne fagforeninger.

– Ledelsens utspill er et svært viktig første skritt, heter det i en uttalelse fra Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile (ANPAC).

Men en annen fagforening for besetningsmedlemmer, Fit-Cisl, uttaler at den kommer til å gjennomføre fredagens varslede streik fordi den på nåværende tidspunkt ikke har fått tilbud om anerkjennelse fra Ryanair.

