Putins tidligere økonomiminister dømt til åtte års fengsel for korrupsjon

NTB utenriks

I tillegg er han idømt en bot på 130 millioner rubler, om lag 18 millioner kroner, opplyser dommer Larisa Semjonova.

Straffutmålingen er to år lavere enn påtalemyndighetens påstand som var på ti år i høysikkerhetsfengsel, samt en bot på over 40 millioner kroner.

Bestikkelsen kom fra toppsjefen i det statlige russiske oljeselskapet Rosneft, Igor Setsjin, som regnes som en nær alliert av president Vladimir Putin.

Uljukajev ble pågrepet i Rosnefts hovedkvarter i fjor. Han er den høyest plasserte politikeren som er blitt pågrepet under Putins 17 år ved makten.

– Beriket seg selv

Han planla dette for å berike seg selv, uttalte dommer Semjonova da hun leste opp kjennelsen fredag.

– Uljukajev er skyldig i å ha mottatt en bestikkelse mens han utførte sitt offentlige verv, sa Semjonova.

Selv tok Uljukajev seg tid til å spøke med de frammøtte pressefolkene da han var på vei inn i retten fredag. Han holdt en bukett med hvite roser og sa:

– Jeg er blitt fortalt at de er fra en tilhenger. Det viktige er at min kone ikke får vite om det.

Han sa at han håpet på rettferdig behandling i retten.

– Felle

Uljukajev ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB i Rosnefts lokaler i 2016, angivelig idet han mottok en bestikkelse mot løfte om å gi Rosneft anledning til å overta en del av oljeselskapet Bashneft.

Setsjin, som av mange omtales som Russlands nest mektigste mann, hadde nektet å møte opp under rettssaken og hevdet at han ikke har hatt tid.

Uljukajev hevder på sin side at han ble lokket i en felle. Han medgir å ha mottatt en kurv fra Setsjin, men hevder at han trodde at den inneholdt vin og andre gaver, ikke 2 millioner dollar i kontanter.

