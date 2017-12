Kongolesisk krigsherre dømt til å betale barnesoldater over 80 millioner kroner i erstatning

NTB utenriks

Så langt har domstolen gitt 425 personer status som ofre, men ifølge Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) kan det finnes mange flere ofre som ikke er registrert.

Barnesoldatene ble rekruttert for rundt 15 år siden. Noen ble tvunget til å begå svært brutale handlinger, mens andre ble brukt som sexslaver og kom hjem igjen med barn. Mange av dem ble siden stigmatisert av egne lokalsamfunn.

14 års fengsel

Lubanga (56) ble i 2012 kjent skyldig i å bortføre gutter og jenter som ble presset til å delta i UPC-militsen i Ituri-regionen øst i Kongo. Han ble dømt til 14 års fengsel og er nå overført til et fengsel i Kongo der han soner resten av dommen.

I dommen blir det fastslått at Lubanga var personlig ansvarlig for å betale erstatning til ofrene.

Ofrene ble bortført i årene 2002 og 2003 og var alle under 15 år. Enkelte var så unge som 11.

Tallene på hvor mange som ble rekruttert, spriker, men ifølge enkelte anslag dreide det seg om bortimot 3.000 barn.

Avvist av familien

Mange rehabiliteringsprosjekter har dreid seg om å gjøre ofrene økonomisk uavhengige, enten ved å lære dem å sy eller starte fedrift. Men det viktigste hinderet de møtte, var at familien, gamle naboer og venner ikke lenger ville snakke med dem, opplyser Sandra Olsson i Child Soldiers International til AFP.

Det har derfor vært et sterkt ønske om at Lubanga skulle gi dem oppreisning ved å komme med en offentlig unnskyldning, men han har aldri erkjent noe ansvar.

Lubangas advokat, Jean-Marie Biju-Duval, har argumentert for at den tidligere krigsherren ikke skal betale noe som helst. Han mener Lubanga risikerer å bli en syndebukk for alle barnesoldater, og advarer mot at situasjonen i Ituri kan bli mer spent hvis det utbetales erstatninger.

Kollektiv erstatning

Fondet som administrerer ICC-erstatninger, ønsker å bruke 1 million euro (nær 10 millioner kroner) til prosjekter som skal føre til forsoning mellom ofrene og deres familier og lokalsamfunn de tre neste årene.

Andre eksperter mener at ofrene først og fremst trenger individuelle erstatninger for å komme seg videre og føle at de har fått oppreisning.

