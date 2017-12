Jordskjelv kostet liv i Indonesia

NTB utenriks

Skjelvet, som ble målt til 6,5 av det amerikanske jordskjelvsenteret USGS, hadde sitt senter i 91 kilometers dybde, nær kystbyen Cipatujah vest på øya Java.

Indonesiske seismologer målte jordskjelvet til 7,3.

En 62 år gammel mann er bekreftet omkommet i regionen Ciamis vest på Java, opplyser en talsmann for krisemyndighetene i landet, Sutopo Purwo Nugroho. Det er kommet meldinger om flere døde og skadde i det samme området.

Bygninger har rast sammen i flere byer og distrikter vest på Java. Skjelvet rammet Indonesia like før midnatt lokal tid.

Myndighetene sendte ut et begrenset tsunamivarsel for deler av kysten på Java, men varselet ble opphevet etter rundt to timer. Indonesisk TV viser bilder av stor trafikk langs veiene av folk som flykter fra kystområdene etter skjelvet, som skjedde sent fredag kveld lokal tid.

Ifølge Nugroho kunne det kraftige jordskjelvet også merkes i rundt 20 sekunder i hovedstaden Jakarta, samt i flere andre byer og landsbyer i de vestlige og sentrale delene av Java.

