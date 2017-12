Belgisk rettssak mot terrorsiktede Abdeslam er utsatt

NTB utenriks

Rettssaken i Belgia skulle ha startet førstkommende mandag. Ny dato blir fastsatt i et høringsmøte mandag etter begjæring fra Abdeslams forsvarer Sven Mary, opplyste en domstol i Brussel fredag.

Abdeslam ble pågrepet 18. mars i fjor, tre dager etter at han skal ha vært i skuddveksling med politiet under en antiterroraksjon i Brussel-bydelen Forest. En måned senere ble han utlevert til Frankrike, der han er siktet for terrorangrepet hvor 130 personer ble drept i Paris i november 2015.

Abdeslam antas å være den eneste overlevende angriperen etter Paris-terroren. Han sitter nå i varetekt i Frankrike, isolert og med 24 timers videoovervåking.

Også Sofian Ayari ble pågrepet i aksjonen i Brussel i mars i fjor. Begge er terrortiltalt for forsøk på å drepe politifolk og for å ha vært utstyrt med ulovlige våpen.

Abdeslam er av belgisk politi koblet til samme terrorcelle som utførte et angrep i Brussel en uke etter skuddvekslingen som førte til at han ble pågrepet. I Brussel-angrepet ble til sammen 32 personer drept på flyplassen og en T-banestasjon.

(©NTB)