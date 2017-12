USA med nye anklager mot Iran 

NTB utenriks

USA har lenge anklaget Iran for å støtte Houthi-opprørerne og torsdag la Haley fram det hun hevder er beviser for dette.

– Den var produsert i Iran og sendt til Houthi-opprørerne i Jemen, sa Haley, med henvisning til raketten som ble skutt ned nordøst for Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i begynnelsen av november.

– Den ble skutt mot en sivil flyplass og kunne ha drept hundrevis av uskyldige sivile i Saudi-Arabia, sa Haley under en pressekonferanse.

Iran avviser at landet har forsynt Houthi-opprørerne i Jemen med raketter og anklager USA for å ha fabrikkert beviser.

– Dette angivelige beviset, som ble vist fram for offentligheten i dag, er like fabrikkert som beviset de har presentert ved tidligere anledninger, sier en talsmann for Irans FN-delegasjon, Alireza Miryousefi.

Saudi-Arabia har ført krig mot Houthi-bevegelsen i Jemen siden mars 2015, i spissen for en USA-støttet regional koalisjon.

Tusenvis av sivile er drept i de saudiarabiske flyangrepene, 3 millioner sivile er drevet på flukt og 17 millioner mennesker er nå helt avhengig av matvarehjelp utenfra. Situasjonen er ifølge FN kritisk for 7 millioner av dem.

