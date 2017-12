Tysk politiaksjon mot flere adresser ett år etter terrorangrep mot julemarked

NTB utenriks

Tysk påtalemyndighet bekreftet torsdag formiddag aksjonene og opplyste at de ennå ikke er over. De vil imidlertid ikke kommentere meldingen i tyske medier om at aksjonen er rettet mot personer som kan knyttes til tunisieren Anis Amri.

Amri var mannen som i desember i fjor drepte tolv personer og såret flere titall da han kjørte en lastebil inn i et julemarked i Berlin.

Amri hadde fått avslag på asylsøknaden og skulle returneres til Tunisia. Han greide å flykte fra Berlin, men ble skutt av italiensk politi da han trakk en pistol under en identitetskontroll i Milano.

