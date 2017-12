Putin lover et mer moderne Russland hvis han blir gjenvalgt

NTB utenriks

Han sa også at han vil modernisere landets økonomi og gjøre den mer effektiv og fleksibel. I tillegg vil han satse på ny infrastruktur.

Putin har nå en oppslutning på 80 prosent og det er ventet at han vil vinne overlegent når Russland holder presidentvalg 18. mars.

Putin framholder selv at han ønsker mer konkurranse slik at det politiske systemet kan bli mer balansert, og han ber opposisjonen legge fram et program som bygger på det russiske folkets vilje.

– De burde legge fram et ordentlig politisk program, sier han.

Selv stiller han i presidentvalget som uavhengig kandidat, til tross for sin nære tilknytning til regjeringspartiet.

Den årlige pressekonferansen pleier å ta flere timer. Den blir direktesendt på russisk fjernsyn.

Ifølge nyhetsbyrået Tass har over 1.600 journalister meldt seg på årets konferanse.

(©NTB)