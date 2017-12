Pence utsetter Israel-besøket til senere i neste uke

NTB utenriks

En talsperson for nasjonalforsamlingen Knesset bekrefter overfor Haaretz at talen Pence skulle holde mandag, er utsatt. Besøket innledes trolig onsdag, opplyser en tjenestemann i det israelske utenriksdepartementet til avisen.

Knessets talsmann Yotam Yakir opplyser til DPA at besøket er utsatt til senere neste uke, uten å spesifisere nærmere. Det var Walla News som først meldte at visepresidentens besøk var utsatt.

Noen israelske medier melder at Pences forsinkelse skyldes behandlingen av skattereformen i Kongressen i Washington. Pence kan utgjøre den avgjørende stemmen dersom Kongressen skulle havne på en 50-50-stemmefordeling.

Men kilder som nylig snakket med amerikanske tjenestemenn i regionen sier Pences utsettelse er et resultat av den fastlåste situasjonen i Trump-administrasjonens fredsframstøt for Midtøsten, utløst av den pågående Jerusalem-krisen.

Jerusalem-strid

USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad har ført til raseri på palestinsk side og skarpe reaksjoner i muslimske land. Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas uttalte onsdag at Washington ikke lenger hadde noen rolle å spille i en fredsprosess mellom palestinere og israelere.

Abbas varslet i helgen at han har avlyst det planlagte møtet med Pence.

– Det kommer ikke til å finne sted noe møte med USAs visepresident i Palestina. USA har gått over streken med Jerusalem-beslutningen, sa Abbas' diplomatiske rådgiver Majdi al-Khaldi for tre dager siden.

Onsdag slo en høytstående tjenesteperson i Det hvite hus tilbake og sa at Abbas nylige uttalelser om Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, er «den type retorikk som har hindret fred i flere tiår».

Presser kristne ledere

Palestinske tjenestemenn har lagt press på lokale kristne ledere for å få dem til å erklære Pence uvelkommen, og til å oppfordre dem til å innta samme ståsted som den koptiske kirken i Egypt. Der har kirkesamfunnets pave kunngjort at han ikke vil møte Pence som følge av Jerusalem-beslutningen.

Pences planlagte besøk finner sted like før jul, en tid der mange kristne turister drar til Jerusalem og Vestbredden. Ordfører Anton Salman i Betlehem sier til Haaretz torsdag at det ikke foreligger planer om at Pence skal besøke Betlehem, og at det ikke finnes noen som helst slags plan for å ønske Pence velkommen.

Kristne ledere i Jerusalem har uttrykt bekymring over Trumps anerkjennelse av byen som Israels hovedstad og mener «den hellige by kan deles».

Erklært palestinsk hovedstad

Onsdag kunngjorde Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) at Øst-Jerusalem er hovedstad i staten Palestina og oppfordret resten av verden til å anerkjenne dette.

Kunngjøringen førte til at Israels statsminister Benjamin Netanyahu ba palestinerne innse fakta.

– Vi er ikke imponert over disse uttalelsene, sa Netanyahu i en tale. Han gjentok at han er overbevist om at flere land snart vil gjøre som USA og anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

– Palestinerne bør innse realiteten og gjøre det som tjener freden, ikke ekstremismen, sa Netanyahu.

– De bør også innse et annet faktum når det gjelder Jerusalem: Det er ikke bare Israels hovedstad, vi respekterer også Jerusalem som en by der alle kan utøve sin religion, og vi er alene i Midtøsten om å gjøre dette, sa han.

