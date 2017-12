Nok en kongressmann gir seg etter trakasseringsanklager

NTB utenriks

Farenthold føyer seg dermed inn en rekke av folkevalgte, kultur- og forretningstopper som mister jobben etter lignende beskyldninger i kjølvannet av #metoo-kampanjen.

Beskyldningene mot Farenthold, som sitter i Representantenes hus for Texas, dukket først opp i 2014. Da saksøkte en tidligere medarbeider ham for seksuelt ladede kommentarer og oppførsel etter at hun skal ha fått sparken fordi hun klaget på sjefen.

Farenthold nektet for å ha gjort noe galt, og partene inngikk forlik året etter. Men forrige uke opplyste etikk-komiteen i Representantenes hus at de kommer til å granske republikaneren. Årsaken er at kilder i Kongressen har fortalt at Farenthold i et forlik betalte rundt 1 million kroner av skattebetalernes penger.

Forrige uke kunngjorde tre andre representanter som er anklaget for seksuell trakassering, at de forlater Kongressen; demokraten John Conyers (88) fra Michigan, republikaneren Trent Franks (60) fra Arizona og demokraten Al Franken (66) fra Minnesota.

