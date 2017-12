Minnemarkering for brannofre som omkom i kommunal boligblokk i London

NTB utenriks

Minnegudstjenesten ble holdt i St. Paul's Cathedral torsdag, nøyaktig seks måneder etter den grufulle brannen.

Brannen begynte i en fryser, men spredte seg svært raskt i den 24 etasjer høye blokka på grunn av lett antennelige fasadeplater.

Både prins Charles, kona Camilla, prins Harry og prins William med kona Kate, samt statsminister Theresa May, deltok under den flerreligiøse gudstjenesten, der programmet blant annet besto av sang fra et muslimsk jentekor.

Markeringen var også ment som en takk til alle som deltok i redningsarbeidet.

Vonde følelser

– Følelsene er fortsatt svært ubearbeidet, sier lokalpolitikeren Emma Dent Coad, som kommer fra nabolaget i Kensington der den kommunale boligblokka lå.

Brannen er under politietterforskning. Den skal avgjøre om noen skal siktes for brannen. Etterforskningen er ventet å pågå fram til slutten av neste år.

I tillegg er det innledet en offentlig gransking, ledet av den pensjonerte dommeren Martin Moore-Bick. 16.000 mennesker har imidlertid signert et opprop der de krever en mer sammensatt kommisjon for å sikre tilliten blant overlevende og pårørende.

Hard kritikk

Kommunale myndigheter i Kensington og Chelsea har fått hard kritikk for måten de har håndtert katastrofen på, og for ikke å ha reagert når beboere varslet om manglende brannsikring før brannen.

Over halvparten av de 208 personene og familiene som mistet boligen sin, står fortsatt uten fast bolig og må tilbringe julen på hoteller, hos venner og i andre midlertidige boliger.

Ifølge støttegruppa Grenfell United har drøyt 40 familier så langt flyttet inn i nye permanente boliger.

