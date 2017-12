Leger Uten Grenser: Minst 6.700 rohingyaer drept på én måned

NTB utenriks

– Det vi fant ut var overveldende, både på grunn av antallet mennesker som meldte om familiemedlemmer som er blitt drept, og de forferdelige metodene som skal ha blitt brukt til å drepe og påføre mennesker alvorlige skader, sier Sidney Wong i Leger Uten Grenser (MSF).

Undersøkelsen viser ifølge organisasjonen at minst 9.400 rohingyaer døde mellom 25. august og 24. september i år. Minst 730 av dem var barn under fem år.

Wong opplyser at 69 prosent døde som følge av å bli skutt, 9 prosent døde da hjemmene deres ble satt fyr på og 5 prosent ble slått i hjel.

Småbarn skutt

Av de 730 små barna som ble drept, ble nesten 60 prosent skutt, ifølge undersøkelsen.

Organisasjonen understreker at den opererer med de mest konservative anslagene, og at dødstallet kan være høyere.

Rapporten til MSF er basert på seks spørreundersøkelser i over 2.434 husholdninger i flyktningleirer sørøst i Bangladesh.

– Vi møtte og snakket med mennesker som har overlevd volden i Myanmar, som nå har søkt tilflukt i overfylte og uhygieniske leire i Bangladesh, sier Wong.

Masseflukt

Siden slutten av august har over 620.000 rohingyaer flyktet til Bangladesh. FN har anklaget Myanmar for etnisk rensing og mener forfølgelsen av den statsløse folkegruppen har elementer av folkemord.

Også USA har anklaget Myanmar for etnisk rensing.

Det har ikke vært mulig for journalister og uavhengige eksperter å reise rundt på egen hånd i de rohingya-bebodde områdene, og FN har foreløpig ikke lagt fram konkrete tall over hvor mange som er drept.

Militæret i Myanmar har avvist alle anklagene og i stedet hevdet at kun 400 mennesker er drept, blant dem 376 «terrorister».

Interneringsleirer

Forfølgelsen av rohingyaene i delstaten Rakhine vest i Myanmar er blitt trappet kraftig opp de siste årene. Mange er blitt plassert i interneringsleirer, og hæren har flere ganger gjennomført operasjoner mot rohingya-bebodde områder under påskudd av at de slår ned på terrorister.

Den siste militæroperasjonen ble iverksatt 25. august, dagen etter at FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan hadde lagt fram en rapport om situasjonen for rohingyaene. Der ble det anbefalt at rohingyaene måtte få bevege seg fritt og få statsborgerskap. Annan-rapporten anbefalte også store økonomiske investeringer for å minske spenningene mellom rohingyaene og den buddhistiske flertallsbefolkningen i den fattige delstaten.

Lovet å respektere rapport

Myanmars sivile leder Aung San Suu Kyi hadde på forhånd lovet å følge anbefalingene i rapporten. Siden er hun blitt kraftig kritisert for ikke å ha stått opp mot militærets overgrep.

Blant buddhister i Myanmar er det en gjengs oppfatning av at rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

Tidligere denne uken offentliggjorde nyhetsbyrået AP en undersøkelse basert på intervjuer med 29 kvinner og jenter fra rohingya-folket. De forteller at de er blitt gjengvoldtatt av menn i uniformer, samtidig som mannlige slektninger, også små gutter, er blitt drept. AP anser historiene for troverdige ettersom de er detaljerte og avdekker samme mønster selv om kvinnene er intervjuet hver for seg.

