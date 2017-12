Haaretz: Pence utsetter Israel-besøk på ubestemt tid

NTB utenriks

En talsperson for nasjonalforsamlingen Knesset bekrefter overfor Haaretz at talen Pence skulle holde mandag, er utsatt på ubestemt tid. Det var Walla News som først meldte at visepresidentens besøk var utsatt.

USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad har ført til raseri på palestinsk side og skarpe reaksjoner i muslimske land. Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas uttalte onsdag at Washington ikke lenger hadde noen rolle å spille i en fredsprosess mellom palestinere og israelere.

Abbas varslet i helgen at han har avlyst det planlagte møtet med Pence.

