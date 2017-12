Fly på vei til Oslo nødlandet i Aalborg

NTB utenriks

Flygeren besluttet å nødlande etter at det ble oppdaget røyk i cockpiten, opplyser operasjonslederen ved Nordjyllands Beredskap.

– Deretter ble det oppdaget at heller ikke landingshjulene fungerte som de skulle, sier han. I samråd med tårnet på flyplassen ble det likevel tatt en beslutning om å gjennomføre en nødlanding.

Flyet av typen Piper 46 landet på buken på rullebanen, og gled deretter ut på et gressdekket område. Politi og redningsmannskaper er til stede på flyplassen. Landingen skjedde klokken 11.35.

– Flyet har en del skader, opplyser Poul Fastergaard i Nordjylland-politiet. Det er ikke kjent hva som forårsaket røyken, men dansk TV2 melder at mannskapet skal ha klart å stanse røykutviklingen mens flyet var i luften.

Flygeren ønsket først å nødlande i Thisted, men gikk til slutt ned på Aalborg Lufthavn. Flyplassen er stengt for trafikk inntil videre, skriver Nordjyske.dk. Nettstedet melder at det dreier seg om et tysk privatfly.

(©NTB)