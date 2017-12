FN: Syrias regjering ikke ute etter dialog

NTB utenriks

– Forhandlinger fant ikke sted, sa de Mistura da nok et mislykket forsøk fra FN på å blåse liv i en politisk prosess ble rundet av torsdag kveld.

FNs spesialutsending for Syria mener en «gyllen mulighet» gikk tapt under de to ukene med møter i Genève.

– Den syriske regjeringen er ikke egentlig ute etter dialog, fastslo de Mistura.

Ifølge de Mistura stilte regjeringen vilkår for å i det hele tatt snakke med opposisjonen, og Assads folk virket ifølge ham ikke å være interessert i å snakke om noe annet enn kampen mot «terrorisme».

Damaskus-regimet omtaler alle væpnede opposisjonelle som terrorister.

Nye ideer

I en sjelden innrømmelse av å ha mislyktes, sa de Mistura at han nå er nødt til å komme på helt nye ideer for framtidige samtaler.

Den syriske regjeringens utsending til samtalene i Genève sa tidligere torsdag at de Mistura har undergravd sin stilling ved å be Russland presse Syria til å holde valg.

De Mistura sa onsdag til sveitsisk TV at president Vladimir Putin bør vise mot og overtale Syrias president Bashar al-Assad til å holde nyvalg i det krigsherjede landet.

Assads utsending, Bashar Jaafari, reagerte kraftig.

– Hans uttalelse undergraver hans mandat som tilrettelegger av samtalene, og det vil påvirke hele Genève-prosessen, sa Jaafari til pressen.

Uten vilkår

Regimet slår fast at det ikke vil bli noen dialog med opposisjonen så lenge den insisterer på at Assad må gå av.

Den splittede syriske opposisjonens delegasjon sto fast på at Assad må gå i framtida. Men opposisjonen hadde ved denne runden for første gang sagt seg villig til å forhandle ansikt til ansikt med regimets delegasjon mens Assad fortsatt har makten.

Over 330.000 personer er drept i de seks årene med krig i Syria. Halvparten av landets innbyggere er blitt drevet på flukt. FN anslår at det vil koste over 2.000 milliarder kroner å bygge opp igjen landet.

