EUs ledere vil fremme nettverk av europeiske universiteter 

NTB utenriks

Tanken er at det skal opprettes rundt 20 «europeiske universiteter» innen 2024. Det skal skje ved at universiteter rundt om i Europa danner nettverk der studenter kan ta grader ved å kombinere studier i flere forskjellige land.

Tiltaket er ett av flere stats- og regjeringssjefene nå gir sin tilslutning til for å få flere studenter til å dra på utveksling.

De europeiske lederne vil også jobbe for at flere europeere lærer seg minst to andre europeiske språk enn sitt eget.

Andre tiltak som er i kjømda, er felles studentkort for hele EU og en betydelig styrking av Erasmus+.

De nye utdanningsmålene ble vedtatt på EUs toppmøte i Brussel torsdag.

(©NTB)